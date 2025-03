Finanzmärkte reagieren nervös

Die Äusserungen verstärkten die Nervosität an den Finanzmärkten. Diese stehen ohnehin unter Druck, nachdem Trump neue Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada in Höhe von 25 Prozent verkündet hat, die am Dienstag in Kraft traten. Zudem werden die Zölle auf chinesische Waren auf 20 Prozent verdoppelt. Die Unsicherheit über die Währungs- und Zollpolitik Washingtons liessen den japanischen Nikkei-Leitindex um fast zwei Prozent fallen, da Trumps Kommentare den Yen-Kurs in die Höhe trieben. Der Yen kletterte kurzzeitig auf 148,60 pro Dollar, nachdem er am Montag noch bei rund 150 gelegen hatte.