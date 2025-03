«Unsere Wirtschaft wurde in den letzten vier Jahren schlecht gemanagt, und es ist Zeit für einen Wechsel. Miki hat das Know-how, um das zu erreichen. Ich bin zuversichtlich, dass wir wirtschaftliche Höhen erreichen werden, die es in der Geschichte unseres Landes noch nie gegeben hat», schrieb Trump am Montag. Es wird erwartet, dass Bowman die Regulierung deutlich weniger streng handhabt als Barr, dessen Regelungsvorhaben sie in den letzten 18 Monaten in mehreren Reden kritisiert hat. Bowman stimmte gegen Barrs Vorschlag zur Umsetzung der so genannten «Basel-III-Endgame»-Regel, die die Risikobewertung von Grossbanken überarbeiten und von ihnen eine deutlich höhere Kapitalausstattung verlangen sollte.