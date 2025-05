Dies geht aus einem auf den 15. Mai datierten vietnamesischen Regierungsdokument hervor, das die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Eric Trump, Senior Vice President der Trump Organization und Sohn des US-Präsidenten Donald Trump, soll demnach diese Woche nach Vietnam reisen und an einem Abendessen mit Vertretern der Stadt teilnehmen. Vertreter der Trump Organization sollen zudem den vorgeschlagenen Standort des Trump Tower-Gebäudes besichtigen. In dem Dokument, das vom Leiter der Vertretung des vietnamesischen Aussenministeriums in der Stadt unterzeichnet wurde, werden die lokalen Behörden gebeten, mit der Geschäftsdelegation zusammenzuarbeiten.