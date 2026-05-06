Wie Bloomberg berichtet, wird «Project Freedom (die Bewegung von Schiffen durch die Strasse von Hormus) für kurze Zeit pausiert, um zu prüfen, ob das Abkommen finalisiert und unterzeichnet werden kann. So zumindest die Worte des US-Präsidenten Donald Trump am Dienstag in einem Beitrag in den sozialen Medien. Er verwies auf «grosse Fortschritte» in Richtung «eines vollständigen und endgültigen Abkommens mit Vertretern des Iran».
Die Entscheidung sei auf Bitten Pakistans getroffen worden, das bei den Gesprächen zwischen Washington und Teheran vermittelt habe, sowie weiterer Länder. Zugleich betonte der US-Präsident, die US-Blockade von Schiffen mit Ziel oder Herkunft iranischer Häfen bleibe «vollständig in Kraft».
Wenige Stunden vor Trumps Ankündigung hatte US-Aussenminister Marco Rubio im Weissen Haus erklärt, offensive Operationen gegen den Iran seien beendet. Die USA konzentrierten sich nun auf den Schutz der Schifffahrt in der Strasse von Hormus. Die Zielerfassung eines weiteren Frachtschiffs nach einem Tag mit Angriffen deutet jedoch darauf hin, dass die Feindseligkeiten anhalten.
(cash)