Wie Bloomberg berichtet, wird «Project Freedom (die Bewegung von Schiffen durch die Strasse von Hormus) für kurze Zeit pausiert, um zu prüfen, ob das Abkommen finalisiert und unterzeichnet werden kann. So zumindest die Worte des US-Präsidenten Donald Trump am Dienstag in einem Beitrag in den sozialen Medien. Er verwies auf «grosse Fortschritte» in Richtung «eines vollständigen und endgültigen Abkommens mit Vertretern des Iran».