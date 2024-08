In seinem Golfclub in Bedminster im US-Bundesstaat New Jersey machte er die US-Vizepräsidentin für die Inflation verantwortlich, die während der Amtszeit von Präsident Joe Biden die Preise für Waren des täglichen Bedarfs in die Höhe getrieben hat. Während der 80-minütigen Pressekonferenz beschimpfte er Harris wiederholt und sagte, sie sei «nicht klug». Als ein Reporter darauf hinwies, dass einige Republikaner Trump bereits aufgefordert hätten, sich auf die Politik zu konzentrieren und nicht auf persönliche Angriffe, sagte er: «Ich denke, ich habe ein Recht auf persönliche Angriffe (...) sie greift mich sicherlich persönlich an.» Trump wies darauf hin, dass Harris ihn und seinen Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance als «seltsam» bezeichnet habe, eine Kritik, die allerdings vom Tim Walz geäussert wurde, dem Vizepräsidentschaftskandidaten der Demokraten.