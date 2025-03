Reuters erhielt Anfang März Einblick in den Entwurf eines Erlasses, mit dem Trump den Schiffsbau in den USA wiederbeleben will. Der Executive Order sieht vor, Hafengebühren von bis zu 1,5 Millionen Dollar für in China gefertigte Schiffe oder Flotten, zu denen solche Schiffe gehören, zu erheben. China beherrscht den Schiffsbau zunehmend: Der USTR gab am 16. Januar die Ergebnisse einer noch unter Präsident Joe Biden in Auftrag gegebenen Studie bekannt, wonach die Volksrepublik 2023 für mehr als 50 Prozent der Schiffbaustonnage verantwortlich war. Im Jahr 1999 seien es noch fünf Prozent gewesen. In den USA seien 1975 70 Schiffe gebaut worden, pro Jahr seien es jetzt noch fünf.