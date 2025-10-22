Er gehe davon aus, dass etwas dabei herauskommen werde, sagte er am Mittwoch vor Reportern im Weissen Haus mit Blick auf den Handelsstreit zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt.
Beide Präsidenten würden am Rande des Apec-Gipfels in Südkorea zu einem Gespräch zusammenkommen, sagte US-Finanzminister Scott Bessent dem Sender Fox Business Network. Trump hatte noch kürzlich offen gelassen, ob es zu der Begegnung kommen wird. Das Treffen findet vor dem Hintergrund eines Streits über chinesische Exportkontrollen für seltene Erden und mögliche Vergeltungsmassnahmen der USA statt.
Bessent erklärte, er werde noch am Mittwochabend nach Malaysia reisen, um dort mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten He Lifeng zusammenzutreffen. Ziel sei es, den Streit noch vor dem Apec-Gipfel vom 31. Oktober bis 1. November beizulegen.
Trump und Xi stünden in häufigem Kontakt, sagte Bessent. «Es wäre eine Schande, ihr erstes persönliches Treffen während der zweiten Amtszeit von Präsident Trump damit zu verschwenden, einige Probleme aus dem Weg zu räumen, anstatt einen konstruktiveren Dialog zwischen den USA und China zu ermöglichen.»
(Reuters)