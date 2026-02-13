In seiner ‌Regierung ⁠werde die Liste der mit den Abgaben belegten Produkte ⁠geprüft, berichtete die «Financial Times» am Freitag unter Berufung auf Insider. Geplant sei, einige ‌Artikel wieder von den Zöllen zu ‌befreien und keine weiteren Produkte der ​Liste hinzuzufügen. Stattdessen sollten künftig gezielter einzelne Importwaren auf den Prüfstand gestellt werden; leitend solle dabei der Aspekt der nationalen Sicherheit sein.