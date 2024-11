Die von der Biden-Administration in diesem Jahr verabschiedeten Standards waren bereits weniger streng als ursprünglich geplant, nachdem die Autoindustrie auf eine Überarbeitung gedrängt hatte. Lediglich Tesla hatte sich für strengere Emissionsvorschriften eingesetzt: Da das Unternehmen ausschliesslich Elektrofahrzeuge verkauft, übererfüllt es die Anforderungen und generiert Gutschriften, die es an andere Autohersteller verkaufen kann. Durch die Lockerung der Standards verlieren diese Gutschriften an Wert.