Es werde ein Treffen im Weissen Haus geben, an dem Vizepräsident JD Vance, Handelsminister Howard Lutnick, der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz und die Leiterin der Nationalen Nachrichtendienste Tulsi Gabbard teilnehmen würden, sagte ein Vertreter des US-Präsidialamtes der Nachrichtenagentur Reuters. Zuerst hatte der Sender CBS News am Dienstag unter Berufung auf Insider darüber berichtet. Trump hatte am Sonntag gesagt, ein Deal mit ByteDance, dem chinesischen TikTok-Mutterkonzern, werde vor dem 5. April beschlossen werden.