Ziel einer US-Bodenoffensive könnte ausserdem eine Einnahme der iranischen Ölförderung sein, denn Trump würde nach eigenen Angaben gerne die Kontrolle über Irans Öl übernehmen. «Um ehrlich zu sein, am liebsten würde ich mir das Öl im Iran nehmen», sagte der Republikaner in einem Interview mit der britischen Zeitung «Financial Times» (FT). Für einen solchen Schritt müsste das US-Militär wohl die iranische Insel Charg im Persischen Golf einnehmen, über die etwa 90 Prozent der Erdölausfuhren des Landes abgewickelt werden.