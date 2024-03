Bei seiner Siegesrede zum Super Tuesday legte Trump bei der Einwanderung sofort nach. Die Situation an der Grenze zu Mexiko sei «undenkbar», erklärte er vor Anhängern auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago. «Es sind Millionen von Menschen, die in unser Land eindringen. Das ist eine Invasion.» Im Dezember wurden 250.000 Menschen bei dem Versuch festgenommen, die Grenze illegal zu überqueren, ein Rekord. Die Zahl fiel im Januar um die Hälfte, was die US-Behörden auf eine verstärkte Grenzsicherung auf mexikanischer Seite und jahreszeitliche Schwankungen zurückführen. Eine Reuters-Ipsos-Umfrage zeigte bereits Ende Januar, wie die Sorge in der Bevölkerung zunimmt: Damals sagten 17 Prozent der Befragten, dies sei das dringendste Problem der USA. Im Dezember waren es elf Prozent gewesen.