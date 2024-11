Die USA sollten sich nicht von der Ukraine abwenden, da dies zu mehr Instabilität in Europa führen könnte. Biden und Trump werden sich am Mittwoch auf Einladung Bidens im Weissen Haus treffen. Trump wird sein Amt am 20. Januar antreten, nachdem er die bisherige demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris bei den Präsidentschaftswahlen am 5. November besiegt hat. Biden hat Trump in einem Gespräch eine friedliche Amtsübergabe zugesagt.