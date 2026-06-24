Zudem fordert die Regierung ​Gelder für die ​Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs in Afrika. Davon entfallen 500 Millionen ‌Dollar auf den weltweiten Gesundheitsschutz sowie 800 Millionen Dollar auf internationale humanitäre Hilfe, darunter eine Quarantäneeinrichtung ​in ​Kenia. Diese ⁠Mittel seien entscheidend, um US-Bürger zu ​schützen und ⁠eine Einschleppung in die USA zu verhindern, ‌hiess es weiter. Darüber hinaus umfasst das Paket 11,1 Milliarden Dollar zur ‌Unterstützung von US-Landwirten.