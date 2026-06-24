Der auf der Internetseite des Weissen Hauses veröffentlichte Antrag sieht 67,15 Milliarden Dollar für das Militär vor. Davon sollen 21 Milliarden Dollar in die Beschaffung von Munition und die Stärkung der Rüstungsindustrie fliessen, teilte das Weisse Haus mit. Die USA haben im Iran-Krieg grosse Bestände an Munition verbraucht.
Zudem fordert die Regierung Gelder für die Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs in Afrika. Davon entfallen 500 Millionen Dollar auf den weltweiten Gesundheitsschutz sowie 800 Millionen Dollar auf internationale humanitäre Hilfe, darunter eine Quarantäneeinrichtung in Kenia. Diese Mittel seien entscheidend, um US-Bürger zu schützen und eine Einschleppung in die USA zu verhindern, hiess es weiter. Darüber hinaus umfasst das Paket 11,1 Milliarden Dollar zur Unterstützung von US-Landwirten.
(Reuters)