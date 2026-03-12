Greer erklärte, die ​Untersuchungen konzentrierten sich auf Volkswirtschaften ​mit strukturellen Überkapazitäten in verschiedenen Fertigungssektoren, erkennbar etwa ‌an grossen Handelsüberschüssen oder ungenutzten Kapazitäten. Die Stellungnahmefrist läuft bis zum 15. April, eine öffentliche Anhörung ​ist ​für den 5. ⁠Mai geplant. Mit den ​Untersuchungen baut die Trump-Regierung ⁠neuen Zolldruck auf, nachdem der Oberste Gerichtshof ‌im vergangenen Monat das Kernstück von Trumps Zollprogramm für illegal erklärt hatte.