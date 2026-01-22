Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen erklärte, es habe keine Verhandlungen mit der Nato über die Souveränität Grönlands gegeben. «Es ist immer noch eine schwierige und ernste Lage, aber es wurden auch Fortschritte erzielt», sagte sie. Man könne nun darüber diskutieren, wie die gemeinsame Sicherheit in der ⁠Arktis gefördert werde. Auch der britische Premierminister Keir Starmer begrüsste die Aufhebung der Zollandrohung gegen einige europäische Länder. Nun beginne der «harte Weg», um eine Lösung für die Sicherheit in der Arktis zu finden, betonte Starmer aber. Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson signalisierte die Bereitschaft seines Landes, sich an einer verstärkten militärischen Präsenz in der Region zu beteiligen.