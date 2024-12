Der Richter lehnte am Montag Trumps Argument ab, dass ein kürzlich ergangenes Urteil des Obersten Gerichtshofs zur Immunität des Präsidenten den Schuldspruch hinfällig mache, wie am Montag aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. Der Fall steht im Zusammenhang mit einer Schweigegeldzahlung von 130.000 Dollar an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016. Trump war im Mai in 34 Fällen der Fälschung von Geschäftsunterlagen für schuldig befunden worden. Es war das erste Mal in der Geschichte der USA, dass ein ehemaliger oder amtierender Präsident strafrechtlich verurteilt wurde.