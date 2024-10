«Es wird keine Rückrunde geben», schrieb Trump am Mittwoch auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. Trump begründete seine Absage damit, dass es für eine weitere Debatte im Wahlprozess nun zu spät sei. Nur wenige Stunden zuvor hatte der Fernsehsender «Fox News» die beiden Präsidentschaftskandidaten zu einem möglichen zweiten Schlagabtausch am 24. oder 27. Oktober eingeladen. Trump und Harris waren bereits am 10. September in einer ersten Fernsehdiskussion aufeinander getroffen.