Trump gab zudem eine ausländische Investition über 20 Milliarden Dollar in US-Datenzentren bekannt. Weiter sprach er sich für den Einsatz von fossilen Brennstoffen wie insbesondere Erdgas aus und kritisierte die Stromgewinnung durch Windräder. Zudem kündigte Trump an, er wolle den Namen des Golfs von Mexiko in «Golf von Amerika» ändern. Dies sei ein wunderschöner Name, sagte er.