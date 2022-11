"Um unser Land erfolgreich, sicher und glorreich zu machen, werde ich es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich wieder tun", sagte der 76-jährige Ex-Präsident Trump am Donnerstag auf einer Wahlkampfveranstaltung. "Macht euch bereit. Das ist alles, was ich euch sage. Sehr bald. Seid bereit." Das Nachrichtenportal Axios meldete am Freitag, im inneren Zirkel von Trumps Team werde eine Kandidatur-Bekanntgabe am 14. November diskutiert - also knapp eine Woche nach den Kongresswahlen. Der Republikaner sei sich bei dem Datum aber noch nicht sicher, weshalb dieses noch nicht feststehe, hiess es in dem Bericht, der sich auf drei in die Gespräche eingeweihte Personen berief.