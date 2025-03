Die Ukraine sei bereit, ein Rohstoffabkommen zu unterzeichnen, sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) in seiner ersten Rede vor dem Kongress seit seiner Rückkehr ins Weisse Haus. Er berief sich auf einen «wichtigen Brief», den er von Selenskyj erhalten habe. Darin stehe auch, dass die Ukraine bereit sei, «so bald wie möglich an den Verhandlungstisch zu kommen», um einem dauerhaften Frieden näher zu kommen. «Gleichzeitig haben wir ernsthafte Gespräche mit Russland geführt und starke Signale erhalten, dass sie bereit für Frieden sind», sagte Trump. «Wäre das nicht wunderbar?»