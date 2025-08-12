Powell ist zur Zielscheibe des US-Präsidenten geworden, weil er sich bislang gegen Zinssenkungen der Notenbank Fed gestellt hat. Trump hat den obersten Währungshüter deshalb in den vergangenen Monaten immer wieder verbal attackiert. Er hat zudem öffentlich über dessen Entlassung sinniert, die gemäss US-Gesetz jedoch nicht wegen eines Streits über die Zinspolitik gerechtfertigt wäre. Als etwaiger Anlass gilt ein Streit über Kostenüberschreitungen bei der Renovierung der Fed-Zentrale in Washington. Bei einem kurzfristig anberaumten Besuch Trumps am Sitz der US-Notenbank ist es jüngst zum offenen Streit zwischen dem Präsidenten und dem Fed-Chef gekommen, dessen Amtszeit noch bis Mai 2026 läuft.