Bolsonaro und seine Verbündeten drängen seit längerem darauf, seine Wählbarkeit wiederherzustellen. So trug sein Sohn, Senator Flavio Bolsonaro, im vergangenen Monat ein «Bolsonaro 2026»-Shirt bei den Kommunalwahlen. Ein weiterer Sohn, der Kongressabgeordnete Eduardo Bolsonaro, war am Dienstagabend in Trumps Mar-a-Lago-Resort, um dessen Sieg zu feiern und Fotos mit ihm in den sozialen Medien zu veröffentlichen.