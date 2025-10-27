Trump hat deutlich gemacht, dass er einen Zentralbankchef wünscht, der seinem Drängen auf schnelle Zinssenkungen eher nachkommt. Er wirft dem unabhängigen Zentralbankchef vor, bei den Zinsen «zu spät» gehandelt zu haben und hat Powell dafür immer wieder gerügt. Die Personalentscheidung ist von grosser Tragweite, da sie für die Reputation der Notenbank Federal Reserve als von politischen Entscheidungen unabhängige Institution von entscheidender Bedeutung ist.