Der Druck auf Trump war nach seiner Rede an die Nation am vergangenen Mittwoch gestiegen. Die Rede sollte Stärke ​und Kontrolle im Iran-Krieg vermitteln, verfehlte einem Insider zufolge jedoch ihre ​Wirkung. Der Präsident zeigte keinen Ausweg aus dem ​am 28. Februar begonnenen Krieg auf. In einer aktuellen Umfrage von Reuters/Ipsos heissen 36 Prozent ‌der US-Bürger Trumps Amtsführung gut. Dies ist der niedrigste Wert seit seinem Amtsantritt im Januar 2025. Zudem lehnen 60 Prozent der Befragten den von den USA und ​Israel ​begonnenen Krieg gegen den Iran ab.