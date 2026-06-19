Aussenminister sagt USA-Besuch ab

Im jüngsten La7-Interview lenkte Trump das Gespräch schnell auf Meloni - die er zuvor immer wieder gelobt und als wichtige Partnerin bezeichnet hatte - und fragte den Journalisten, wie es seiner Ministerpräsidentin gehe. Er sagte dann: «Wahrscheinlich ist sie froh, dass ich mit ihr gesprochen habe. Ich hätte nicht mit ihr sprechen müssen.» Sie habe so sehr ein Foto mit ihm gewollt, sagte Trump. La7 veröffentlichte nicht den Originalton, sondern nur eine ins Italienische synchronisierte Fassung.