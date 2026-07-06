Meloni setzte zuletzt auf Deeskalation

Meloni machte nach dem Schlagabtausch aber klar, sie wolle den Zwist nun nicht weiter anheizen. «Ich denke, dass unsere bilaterale Zusammenarbeit mit den USA wieder zur Normalität zurückkehren sollte», sagte sie vor knapp zwei Wochen bei einer Veranstaltung. Die Zusammenarbeit zwischen den USA und Italien beruhe auf einer «so langen und soliden Geschichte», dass sie nicht durch «eine Diskussion in den sozialen Medien» infrage gestellt werde.