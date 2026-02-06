US-Präsident Donald Trump hat seine neue Online-Plattform «TrumpRx.gov» für günstigere Medikamente offiziell gestartet. «Die Menschen werden viel Geld sparen und gesund sein», ‌sagte ‌Trump am Donnerstag (Ortszeit) bei der Vorstellung der Plattform im Weissen Haus. Die Website sei Teil der Bemühungen des Präsidenten, die hohen Arzneimittelpreise in den USA zu ​senken, teilte das Weisse Haus mit. Das Angebot basiert ‌auf einer Einigung mit 16 ‌grossen Pharmakonzernen. Diese erhalten Ausnahmen von US-Zöllen und senken im Gegenzug die Preise für das staatliche Medicaid-Programm sowie für Selbstzahler über die neue Plattform. Zu den beteiligten Unternehmen gehören unter anderem Pfizer, AstraZeneca, Merck und GSK.