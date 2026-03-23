Der US-Präsident sagte nicht, mit wem Witkoff und Kushner verhandelt haben sollen. ​Es handele sich nicht um das ​geistliche und politische Oberhaupt, Ajatollah Modschtaba ​Chamenei. Der Iran habe «noch einige Anführer übrig», erklärte Trump und fügte hinzu: «Wir ‌verhandeln mit dem Mann, der meiner Meinung nach am meisten respektiert wird und der Anführer ist.»