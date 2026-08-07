Die Äusserungen fallen vor dem Hintergrund der Zinspolitik der US-Notenbank und des Zollstreits zwischen den USA und der Schweiz. Trump hatte das hohe US-Handelsdefizit mit der Schweiz wiederholt als Argument für seine Zollpolitik angeführt. Vor einem Jahr waren ein rekordhoher Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Importe in die USA in Kraft getreten. Mittlerweile liegt der Satz bei 12,5 Prozent.