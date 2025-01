«Wir werden die Zölle auf Kanada und Mexiko aus einer Reihe von Gründen ankündigen», sagte der US-Präsident am Donnerstag im Weissen Haus gegenüber der Presse. «Nummer eins sind die Menschen, die so schrecklich und so zahlreich in unser Land geströmt sind. Nummer zwei sind die Drogen, Fentanyl und alles andere, was ins Land gekommen ist. Drittens sind es die massiven Subventionen, die wir Kanada und Mexiko in Form von Defiziten gewähren.» Trump deutete an, dass die 25 Prozent eine Untergrenze darstellen könnten und die Zölle womöglich «mit der Zeit steigen - oder auch nicht.»