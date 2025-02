In den USA hat Präsident Donald Trump eingeräumt, die umfassenden Zölle gegen Mexiko, Kanada und China könnten auch Amerikaner beeinträchtigen. Die USA haben grosse Defizite mit Kanada, Mexiko, China und fast allen anderen Ländern, sind mit 36 Billionen Dollar verschuldet, schrieb er am Sonntag in sozialen Medien. Dies wird das goldene Zeitalter Amerikas sein. Wird es Schmerzen geben? Ja, vielleicht und vielleicht auch nicht. Trump liess offen, was er mit «Schmerzen» meinte. Kritiker warnen, die Massnahmen gegen die drei grössten Handelspartner der USA würden den Amerikanern schaden, indem sie die Preise in die Höhe treiben und das globale Wachstum verlangsamen.