Trumpf gilt bei den Republikanern als Favorit, um Biden bei den Präsidentschaftswahlen am 5. November herauszufordern. Der ehemalige Präsident hat aber die Nominierung noch nicht unter Dach und Fach gebracht. Die Bitte seiner republikanischen Rivalin Nikki Haley um eine Debatte mit ihr hat er abgelehnt. Als Reaktion auf Trumps Äusserungen erklärte Haleys Kampagne in einer Erklärung, er sei zu feige. «Jetzt ist es an der Zeit, dass Trump seinen Mann steht und sich zu einer Debatte mit Nikki Haley bereit erklärt. Nikki ist bereit, ihre konservative Bilanz und ihre Vision für ein starkes und stolzes Amerika gegen Trumps Kampagne des Chaos und der Rachefeldzüge zu führen», sagte Haleys Wahlkampfsprecherin Olivia Perez-Cubas. Haley, ehemalige Gouverneurin von South Carolina und Botschafterin bei den Vereinten Nationen unter Trump, liegt in den Umfragen weit hinter Trump. Sie hat aber geschworen, ihn weiterhin um die Nominierung herauszufordern.