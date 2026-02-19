Zugleich sieht sich Bayer in den ‌USA seit Jahren mit einer Klagewelle wegen der angeblich krebserregenden Wirkung von Glyphosat konfrontiert. Um diese endlich in den Griff zu bekommen, hatte das Leverkusener Unternehmen am Dienstag einen weiteren milliardenschweren Vergleich angekündigt. Als entscheidend gilt jedoch ein Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof der ​USA. Dort ​soll geklärt werden, ob Klagen wegen angeblich fehlender Warnhinweise nach ⁠dem Recht einzelner Bundesstaaten zulässig sind, obwohl die US-Umweltbehörde EPA Glyphosat nicht als ​krebserregend einstuft und entsprechende Warnhinweise auf ⁠dem Produktlabel nicht erlaubt. Eine Grundsatzentscheidung wäre für Bayer wegweisend, um Rechtssicherheit zu erlangen. Eine Entscheidung wird bis zum Sommer erwartet.