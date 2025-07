Im Gespräch mit Amazons Kuiper und anderen

Das Satellitennetzwerk Kuiper, für das bislang erst 78 von geplanten 3000 Satelliten in erdnahe Umlaufbahnen gebracht wurden, wurde vom Pentagon kontaktiert, um sich an dem Projekt zu beteiligen. Bei der Suche nach weiteren Anbietern für die Satelliten von «Golden Dome» sei «Kuiper ein wichtiger Partner», sagte ein US-Beamter. Beamte hätten sich zudem an neue Marktteilnehmer wie die Raketenunternehmen Stoke Space und Rocket Lab gewandt, die an Zugkraft gewinnen und mit zunehmender Reife des Programms Angebote für einzelne Starts abgeben können. Später in der Entwicklung von «Golden Dome» werde jeder einzelne Start ausgeschrieben und neben SpaceX würden dann auch andere Anbieter berücksichtigt, erklärte der Beamte.