Taiwan solle für den von den USA zur Verfügung gestellten Schutz zahlen, sagte Trump in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg Businessweek, das bereits am 25. Juni geführt und am Dienstagabend veröffentlicht wurde. Was ihm genau vorschwebt, führte Trump nicht aus. «Wissen Sie, wir sind nicht anders als eine Versicherungsgesellschaft. Taiwan gibt uns nichts», sagte er. Er respektiere Taiwan. «Sie haben etwa 100 Prozent unseres Chipgeschäfts übernommen. Ich denke, Taiwan sollte uns für die Verteidigung bezahlen.»