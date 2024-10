Citi-Experten empfehlen gewisse Gewinnmitnahmen

Einige Investoren machen aus ihren Erwartungen für die Wahl keinen Hehl. Der prominente Hedgefonds-Manager Daniel Loeb gab vor gut einer Woche in einem Schreiben Anpassungen an seinem Portfolio bekannt, die auf die Erwartung eines guten Abschneidens der Republikaner beruhten. «Die Wahrscheinlichkeit eines Sieges der Republikaner im Weissen Haus hat zugenommen», schrieb er in dem Brief an Investoren seines Fonds Third Point. Selbst wenn Trump nicht gewinnen sollte, dürften seine Republikaner die Mehrheit im Senat übernehmen.