Trump strebt eine Ausweitung der Öl- und Gasproduktion an. Der Solarbranchenverband Seia hatte gewarnt, das Gesetz gefährde fast 300.000 US-Arbeitsplätze und 220 Milliarden Dollar an Investitionen. Bis zu 300 Fabriken vor allem in republikanisch geprägten Bundesstaaten würden schliessen müssen oder gar nicht erst öffnen. Das wiederum würde sich auf die Energieproduktion auswirken und für die Bereiche Künstliche Intelligenz und Rechenzentren gebe es möglicherweise nicht genügend Strom, hatte der Verband argumentiert.