Während seiner Präsidentschaft hatte Trump versucht, TikTok zu verbieten, war aber am Widerstand der Gerichte gescheitert. Sein Nachfolger Joe Biden unterzeichnete im April ein Gesetz, das dem Mutterkonzern ByteDance eine Frist bis Januar setzt, TikTok zu verkaufen. Andernfalls droht ein Verbot. TikTok hat in den USA 170 Millionen Nutzer, das ist etwa die Hälfte der Bevölkerung. Die App steht wegen ihrer Nähe zur Regierung in Peking in zahlreichen Ländern unter Spionageverdacht. Das Unternehmen und die chinesische Behörden haben diese Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen.