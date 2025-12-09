Erst vergangene Woche hatte die US-Regierung mit der Veröffentlichung einer neuen «Nationalen Sicherheitsstrategie» Europa vor den Kopf gestossen. Darin wird europäischen Regierungen unter anderem die «Untergrabung demokratischer Prozesse» vorgeworfen. Ausserdem warnen die USA davor, dass Europa eine «zivilisatorische Auslöschung» drohe. Ziel müsse es sein, «Europa bei der Korrektur seines derzeitigen Kurses zu helfen».