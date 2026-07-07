US-Beamter: Übernahme derzeit «einzige Lösung»

Bereits am Wochenende hatte ein hochrangiger US-Beamter klargemacht, dass eine Übernahme Grönlands aus Sicht der USA aktuell der einzige Weg sei, um den Sicherheitsrisiken rund um die Eisinsel langfristig zu begegnen. «Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass dies der beste Weg ist, den Verteidigungsbedarf der Nato in Bezug auf Grönland zu decken», sagte er zu Journalisten. Zugleich sagte er, auch weitere Optionen würden geprüft. Wie diese aussehen könnten, liess er offen.