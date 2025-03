Der amerikanische Präsident Donald Trump spielt einen heftigen Ausverkauf an den Märkten herunter, der durch die Sorge ausgelöst worden war, dass sein Zollprogramm die grösste Volkswirtschaft der Welt in eine Rezession stürzen könnte. Er sagt, er sehe nicht, dass die USA in eine Rezession geraten würden. Noch am Wochenende umschiffte er in einem Interview die Frage nach einer Rezession in den USA.