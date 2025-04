Unterschrift des Abkommens für Samstag geplant

Vergangene Woche hiess es, dass die Unterzeichnung des Rohstoffabkommens für den 26. April, also den morgigen Samstag, angesetzt sei. Das geht aus der Absichtserklärung hervor, die beide Seiten am vergangenen Donnerstag unterzeichnet hatten. Ähnlich hatte sich auch US-Finanzminister Scott Bessent geäussert. Es war unklar, warum sich US-Präsident Trump nun über die fehlende Unterschrift mokierte - und ob eine Frist verstrichen ist. Offen war auch, ob der Termin für die Unterzeichnung am Samstag noch steht.