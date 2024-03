Die beiden Erzrivalen bauten am «Super Tuesday» bei den Vorwahlen ihrer Parteien wie erwartet ihre Siegesserien aus. Trump liess im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner keinen Zweifel daran aufkommen, dass er seiner einzigen verbliebenen parteiinternen Kontrahentin Nikki Haley haushoch überlegen ist. Der Ex-Präsident triumphierte im Laufe der Nacht in einem Bundesstaat nach dem anderen und setzte sich so von Haley nahezu uneinholbar weiter ab. Präsident Biden war derweil auf Kurs, jeden der 15 Bundesstaaten, in denen die Demokraten abstimmten, für sich zu entscheiden. Als Amtsinhaber gilt er in seiner Partei ohnehin als Kandidat gesetzt.