Zeitpunkt und Austragungsort

Wer die Debatte in Deutschland, Österreich oder der Schweiz live verfolgen möchte, muss früh aufstehen: Denn hier ist es 03.00 Uhr in der Nacht zum Mittwoch, wenn beide das Podium betreten. Im Austragungsort Philadelphia dagegen schlägt es erst 21 Uhr am Dienstagabend, der besten Sendezeit in den USA.