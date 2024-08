Wenn Trump ausserdem gehofft hat, den Wählern zu versichern, dass seine nächste Regierung von verantwortungsbewussten Führungspersönlichkeiten bevölkert sein würde, hat er sich mit der Ernennung von Robert F. Kennedy Jr. und Tulsi Gabbard in sein Übergangsteam keinen Gefallen getan. Kennedy (den Trump kürzlich als „liberalen Irren“ bezeichnete) führt den supermarkt-tabloiden Flügel der amerikanischen Politik an und fällt auf scheinbar jede entlarvte Verschwörungstheorie herein, die es gibt. Gabbard, eine ehemalige Kongressabgeordnete, hat die bizarre Angewohnheit, die Argumente ausländischer Diktatoren zu wiederholen. Keiner der beiden gehört in die Nähe des Weissen Hauses, und doch hat Trump sie bei der Auswahl von Kabinettssekretären und hochrangigen Mitarbeitern eingesetzt. Ziehen Sie daraus Ihre Schlüsse.