Tesla-Chef Musk hatte kurz zuvor seinerseits auf X geschrieben, wer für die Übergangsfinanzierung stimme, solle abgewählt werden. Sollte der Kongress in den kommenden Tagen keine Einigung erzielen, geht der Bundesregierung ab Samstag das Geld aus - der Shutdown. Die Spitzen der beiden Kongresskammern hatten sich am Dienstag auf ein «stopgap»-Gesetz verständigt, das die Finanzierung zunächst bis zum 14. März sichern soll. Trump zieht am 20. Januar ins Weisse Haus ein. Gegenwärtig haben die Demokraten von Präsident Joe Biden im Senat eine kleine Mehrheit, die Republikaner im Repräsentantenhaus. Wegen des Widerstands einiger Republikaner dort wäre die Partei jedoch jetzt schon auf die Unterstützung der Demokraten angewiesen. In den USA gibt es keinen Fraktionszwang.