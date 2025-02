Fox-News-Moderator Hannity schwärmt für Trump

Hannity stellte in dem im Weissen Haus aufgezeichneten Interview wie auch schon bei seinem letzten Gespräch mit Trump so gut wie keine kritischen Fragen. Stattdessen liess er wiederholt Bewunderung für Trump durchblicken. «Ich kenne ihn seit 30 Jahren, und ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel einstecken musste wie er», sagte der 63 Jahre alte Moderator etwa. Trump und Musk sassen auf Stühlen nebeneinander - das Interview hatte eher etwas von einem netten Plausch als einer ernsthaften journalistischen Auseinandersetzung mit Musks und Trumps Plänen.