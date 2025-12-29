Dem US-Präsidenten zufolge schalteten sich auch europäische Staats- und Regierungschefs zu. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb anschliessend auf dem Kurznachrichtendienst X, ⁠es seien gute Fortschritte bei der etwa einstündigen Schalte erzielt worden. Europa sei bereit, weiter mit der Ukraine und den US-Partnern zusammenzuarbeiten, um diese Fortschritte zu festigen. Unerlässlich seien «unumstössliche Sicherheitsgarantien» vom ersten Tag ​an. Der russische Sondergesandte Kirill Dmitrijew schrieb in einer ersten Reaktion auf X: «Die ‌ganze Welt würdigt die Friedensbemühungen von Präsident Trump und ‍seinem Team.»