Die beiden Staatschefs wollten die Einzelheiten eines Rahmenabkommens ausarbeiten, das am Wochenende zuvor in Malaysia vorbereitet worden war. Demnach würde China für mindestens ein Jahr die Genehmigungspflicht mit Blick auf seltene Erden aussetzen, den Kauf amerikanischer Sojabohnen wieder aufnehmen und Fortschritte im Kampf gegen Fentanyl zusagen. Im Gegenzug sollten die USA ihre Zölle senken und möglicherweise weitere Zugeständnisse machen.